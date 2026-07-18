Cortona On The Move, Candida Hofer: il mistero dentro la chiarezza

Cortona, 18 lug. (askanews) – Candida Hofer è una delle più famose interpreti della fotografia d’architettura: i suoi teatri o biblioteche sono diventati paradigmi di un certo tipo di sguardo totalizzante sui luoghi e sulla loro funzione di spazi culturali. Cortona On Th Move le dedica una delle mostre dell’edizione 2026, “Perfetta Bellezza”, proponendo una serie di lavori sull’Italia, con scatti illuminanti sui teatri d’opera, ma anche sulle Gallerie dell’Accademia di Firenze, con il David di Michelangelo a dialogare con il luogo che lo ospita.Immagini tecnicamente perfette, ogni dettaglio colto con tutta la ricchezza delle decorazioni e una luce così precisa e naturale da poter essere sole definita soprannaturale. Tutte cose che sappiamo della fotografia di Hofer e che qui risuonano una volta di più. Come sappiamo che quello che guardiamo è come se fosse una versione ultra-definita della realtà, un abbracciare tutto, un conoscere tutto. Però, e qui forse c’è qualcosa che non sapevamo, più si guardano queste incredibili fotografie e più si sente che, in realtà, a emergere è il senso di mistero che accompagna quella chiarezza, più le guardiamo e più possiamo scegliere di scivolare dentro il fascino di tutto quello che le fotografie di Candida Hofer non mostrano, e non si tratta solo delle persone o degli spettacoli, ma proprio la sensazione di tutto ciò che non sappiamo e che forse, come recitava il titolo di una Triennale di qualche anno fa, non sappiamo neppure di non sapere. E questo rende l’esperienza estremamente interessante, nella sua nebbia segreta.