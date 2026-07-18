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Elezioni,Schlein: dobbiamo essere pronti, saranno mesi di campagna dura

| 18 Luglio 2026 13:34 | 0 commenti

Askanews
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Sant’Ilario d’Enza, 18 lug. (askanews) – “Ci aspettano mesi di una campagna che sarà dura. Dobbiamo essere pronti, avere solidi i nostri argomenti, parlare soprattutto di quello che vogliamo fare noi, ancora di più di ciò che critichiamo perché non ha fatto o ha fatto male questo governo”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein dal palco della Festa regionale dell’Unità a Sant’Ilario d’Enza.

“Vi chiedo questo sforzo”, ha concluso Schlein. “So che avremo tutto il partito e tutti i militanti al nostro fianco, compresi i Giovani democratici, che stanno facendo una splendida campagna nel paese reale”.

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