Elezioni,Schlein: dobbiamo essere pronti, saranno mesi di campagna dura

Sant’Ilario d’Enza, 18 lug. (askanews) – “Ci aspettano mesi di una campagna che sarà dura. Dobbiamo essere pronti, avere solidi i nostri argomenti, parlare soprattutto di quello che vogliamo fare noi, ancora di più di ciò che critichiamo perché non ha fatto o ha fatto male questo governo”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein dal palco della Festa regionale dell’Unità a Sant’Ilario d’Enza.

“Vi chiedo questo sforzo”, ha concluso Schlein. “So che avremo tutto il partito e tutti i militanti al nostro fianco, compresi i Giovani democratici, che stanno facendo una splendida campagna nel paese reale”.