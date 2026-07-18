Fi, Tajani: avanti al centro con Ppe, Vannacci fuori dalla maggioranza

Roma, 18 lug. (askanews) – “Io vado avanti per la mia strada.

Forza Italia è un partito liberale,cattolico, atlantista, europeista, riformista. Facciamo quello che secondo noi è giusto fare. Vogliamo prendere consenso nell’elettorato liberale, anche tra i centristi delusi dal centrosinistra. Il

centro c’è, ed è Forza Italia. Dal primo al tre marzo a Roma ospiteremo il congresso del Ppe”.

Lo afferma il vicepremier Antonio Tajani, intervistato dal Messaggero all’indomani di una riunione con i vertici del suo partito, tagliando corto e netto sul rapporto fra centrodestra e il neonato partito di estrema destra Futuro Nazionale fondato dall’ex vicesegretario della Lega Roberto Vannacci. “Ha scelto lui – sottolinea Tajani sull’ex generale- di mettersi fuori dal centrodestra: era il vicecesegretario di un partito che ne faceva parte. Comunque, è un problema che non mi pongo quello degli estremisti fuori dal centrodestra. Noi siamo difensori della democrazia”.