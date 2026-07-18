Fi, Tajani: tifare pareggio sciocchezza, Fi e Berlusconi fondatori centrodestra

Roma, 18 lug. (askanews) – “Non esiste. Noi siamo figli politici di Silvio Berlusconi, l’uomo che ha inventato il centrodestra, il bipolarismo italiano, il sistema maggioritario, la seconda Repubblica, da sempre contro i giochi di palazzo e i papocchi. Sono sciocchezze. Siamo alternativi alla sinistra e nessuno della famiglia Berlusconi ha mai parlato di pareggio o la pensa in maniera diversa dal padre. Poi siamo sempre pronti ad ascoltare i consigli sempre costruttivi di persone amiche come Marina e Pier Silvio, ed è giusto e positivo che abbiano passione per Forza Italia, la più visionaria creatura del pa- dre. Ma non ci hanno mai imposto niente”. Lo ha affermato al Messaggero il vicepremier Antonio Tajani, segretario di Forza Italia.