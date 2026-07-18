Formula 1, Antonelli in pole a Spa: è il primo italiano dal 2009

Roma, 18 lug. (askanews) – Kimi Antonelli conquista la pole position del Gran Premio del Belgio, decima prova del Mondiale di Formula 1, sul circuito di Spa-Francorchamps. Il pilota della Mercedes firma il miglior tempo in 1’44″361 e scatterà davanti a Max Verstappen. In terza posizione aveva chiuso Lando Norris, ma l’inglese della McLaren sconterà una penalità di dieci posizioni e partirà dalla 13 casella.

Seconda fila quindi per George Russell e Charles Leclerc, rispettivamente terzo e quarto in griglia, mentre Lewis Hamilton completa la top five dopo essere riuscito a prendere parte alle qualifiche nonostante l’incidente nelle prove libere del mattino.

Per Antonelli si tratta della sesta pole position in carriera e della sesta stagionale, un risultato che gli consente di eguagliare il primato italiano stabilito da Alberto Ascari nel 1953. È inoltre il primo italiano a conquistare la pole a Spa dal 2009, quando ci riuscì Giancarlo Fisichella.

La sessione decisiva è stata interrotta da una bandiera rossa provocata dalla ghiaia riportata in pista dalla McLaren di Oscar Piastri. Alla ripresa, Antonelli ha piazzato il giro decisivo precedendo Verstappen, mentre Norris, autore del terzo tempo, è stato retrocesso per la penalità già inflitta prima delle qualifiche.

Tra gli altri piloti penalizzati anche Isack Hadjar, che scatterà dal fondo della griglia insieme alle Aston Martin. La gara del Gran Premio del Belgio è in programma domenica alle ore 15.