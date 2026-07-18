Hyundai Ioniq 5 Model Year27, la gamma si rinnova: più tecnologia

ROMA (ITALPRESS) – Hyundai apre i listini di IONIQ 5 Model Year 2027, evoluzione del pluripremiato crossover elettrico del Brand coreano, che continua a rappresentare uno dei riferimenti del segmento grazie a un mix distintivo e qualitativo di design iconico, tecnologia avanzata e innovazione nella mobilità 100% elettrica. Hyundai, con IONIQ 5, è stato il primo brand mainstream in assoluto ad offrire nel mercato la piattaforma ad 800 Volt che garantisce ricariche ultrarapide. Un modello che si distingue per uno stile che trae ispirazione dal passato ma che è proiettato fortemente nel futuro, coniugando così uno stile unico ed irripetibile, sicuramente molto distintivo. Con il nuovo Model Year, Hyundai introduce un importante aggiornamento della gamma con l’obiettivo di rendere IONIQ 5 ancora più competitiva sul mercato italiano, grazie ad una struttura di offerta profondamente rinnovata che valorizza ulteriormente l’elevato controvalore del prodotto. La nuova gamma si articola infatti nei nuovi livelli di allestimento XTech, Business e XClass, adottando una nomenclatura in linea con gli altri modelli Hyundai e permettendo ai clienti di individuare con maggiore immediatezza la configurazione più adatta alle proprie esigenze di utilizzo e di mobilità.

Contestualmente, IONIQ 5 MY27 arricchisce ulteriormente la propria dotazione di serie con nuove tecnologie dedicate alla sicurezza e all’assistenza alla guida, rafforzando il posizionamento tecnologico ed innovativo del modello. Tra le principali novità debutta il sistema In Cabin Camera, una telecamera interna progettata per monitorare in modo continuo il livello di attenzione del conducente e supportare i sistemi di assistenza alla guida Hyundai SmartSense, contribuendo a rendere l’esperienza al volante ancora più sicura. A completare l’evoluzione tecnologica arriva il nuovo Next Generation eCall con connettività 5G, la versione aggiornata del sistema di chiamata automatica di emergenza che, in caso di incidente o situazione critica, permette una trasmissione dei dati più rapida, precisa e affidabile, facilitando una risposta tempestiva da parte dei servizi di soccorso. La nuova gamma IONIQ 5 MY27 si articola attorno a due capacità di batteria ed altrettante configurazioni di trazione, così da rispondere alle esigenze di una clientela estremamente ampia. La batteria da 63 kWh è disponibile sulla versione d’ingresso con trazione posteriore e motore da 170 CV, soluzione ideale per chi desidera accedere all’universo IONIQ beneficiando di tutta la tecnologia della piattaforma E-GMP e rete a 800 Volt. La batteria da 84 kWh amplia ulteriormente le possibilità di scelta ed è disponibile sia in abbinamento alla trazione posteriore da 228 CV (ed autonomia combinata WLTP di 570-546 km a seconda dei cerchi) sia a quella a trazione integrale AWD da 325 CV (autonomia combinata WLTP di 500 km). Un modello che offre prestazioni capaci di adattarsi a differenti esigenze di utilizzo, dai lunghi viaggi ai contesti di guida più dinamici.

L’allestimento XTech rappresenta il punto d’ingresso alla gamma IONIQ 5 MY27 e si distingue per una dotazione di serie già molto ricca, pensata per garantire sicurezza, comfort e connettività senza compromessi. Di serie include il pacchetto Hyundai SmartSense (con Front Collision Avoidance F.C.A. 1.5, Lane Keeping Assist, Lane Following Assist L.F.A. 2.0, Highway Driving Assist H.D.A., Cruise Control Adattivo con Stop & Go, Driver Attention Warning D.A.W., Intelligent Speed Limit Assist I.S.L.A. e In cabin camera I.C.C.), i cerchi in lega da 19″, i fari anteriori full LED, il caricatore di bordo trifase da 10,5 kW, il climatizzatore automatico bi-zona, i sedili in tessuto (anteriori riscaldabili, con quello guidatore dotato di supporto lombare), il volante in pelle riscaldabile, il Cluster SuperVision da 12,3″ con sistema di navigazione touchscreen da 12,3″, connettività Apple CarPlay e Android Auto, servizi Bluelink® per 10 anni e aggiornamenti OTA per 6 mesi. IONIQ 5 MY27 in versione XTech ha un listino di  42.800 (versione con batteria da 63 kW e motore da 170 CV, adatta anche a neopatentati) e di  46.900 (versione a batteria da 84 Kw con motore da 228 CV).

L’allestimento Business aggiunge all’equipaggiamento della versione XTech un pacchetto di contenuti orientato all’evoluzione tecnologica e al comfort quotidiano. Introduce infatti l’evoluzione del pacchetto Hyundai SmartSense con Rear Cross Traffic Collision-Avoidance Assist (R.C.C.A.), Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA) posteriore, Highway Driving Assist 2 (H.D.A. 2) e F.C.A. 2.0 con funzione junction e turning; sul fronte tecnologia è di serie la pompa di calore, mentre esternamente vengono aggiunti i vetri posteriori oscurati e il portellone posteriore elettrico. Gli interni sono impreziositi dal retrovisore interno elettrocromico, dai sedili in misto pelle e tessuto, dai sedili guidatore e passeggero a regolazione elettrica e dal caricatore wireless per smartphone. L’allestimento Business è disponibile con due motorizzazioni: 84 kWh RWD da 168 kW (228 CV) (autonomia WLTP di 570 km su cerchi da 19″) al prezzo di  50.200, oppure 84 kWh AWD da 239 kW (325 CV) con autonomia combinata WLTP di 546 km su cerchi da 19″, al prezzo di  54.300.

L’allestimento XClass integra un’ulteriore selezione di elementi premium dedicati a chi cerca il massimo in termini di stile, comfort e tecnologia a bordo. Esternamente si distingue per i fari anteriori wide projection IFS, per le maniglie a scomparsa in tinta carrozzeria automatiche e per i cerchi in lega leggera da 20″. Negli interni offre di serie sedili in pelle, sedili anteriori ventilati con funzione memory e relaxation, sedili anteriori e posteriori riscaldabili, consolle centrale scorrevole e Digital Key 2.0; il comparto audio/telematica è arricchito dal sistema BOSE Premium Audio System a 8 canali con subwoofer e amplificatore e dall’Head-up display. IONIQ 5 XClass è disponibile esclusivamente con la motorizzazione 84 kWh AWD da 239 kW (325 CV) (autonomia combinata WWLPTP di 500 km), al prezzo di euro 58.900.

– Foto ufficio stampa Hyundai –

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