Pd, Schlein al campeggio Giovani dem: “conoscono priorità italiani”

Sant’Ilario d’Enza, 18 lug. (askanews) – “Lavoro, salute, casa e sicurezza: sono questi i temi che stiamo affrontando al campeggio dei Giovani democratici, che sono ripartiti e stanno portando avanti queste battaglie in tutto il paese. Questi ragazzi hanno ben chiaro quali sono le priorità degli italiani, non si può dire lo stesso di un governo che ha un’unica priorità in questa fase: cambiare la legge elettorale perché hanno paura di perdere”. Lo ha detto Elly Schlein, segretaria del Pd, partecipando ai lavori del campeggio nazionale dei Giovani democratici a Sant’Ilario d’Enza in provincia di Reggio Emilia, accompagnata dalla segretaria dei Gd Virginia Libero.Occorre mettere al centro della discussione il “diritto alla casa” perché “per troppi anni questo governo sulla casa non ha fatto nulla: ha partorito un piano annunciando 10 miliardi quando di veri e nuovi ce n’è a stento uno – ha ricordato Schlein -. Serve uno sforzo, perché l’emergenza abitativa è sentita da tantissimi italiani, in città dove non si riesce più a pagare un affitto o si fa fatica a pagare i mutui, perché abbiamo tra gli stipendi più bassi d’Europa”. E poi “la sicurezza”, su cui “abbiamo fatto proposte condivise con le nostre forze alleate, e il lavoro dignitoso, il salario minimo”, ha aggiunto.”I Giovani democratici hanno fatto il congresso nel novembre scorso, è stata eletta la nuova segretaria Libero, che ringrazio perché in pochi mesi hanno fatto rifiorire le azioni della giovanile del Pd. Sono impegnati in un percorso attraverso tutto il paese che si chiama ‘Benvenuti nel paese reale'”, ha concluso Schlein.