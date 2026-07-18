Roggero, Tajani: è colpevole ed ha sbagliato ma va perdonato

Roma, 18 lug. (askanews) – “Ha sbagliato ed è colpevole per quello che ha fatto. Ma va perdonato. Perché va anche capito quello che ha subito. E quando ti minacciano, o minacciano la tua famiglia, non reagisci in maniera razionale. Detto questo, non è una mente criminale. Mi viene in mente ‘Un borghese piccolo piccolo”, il rimorso sarà la sua condanna peggiore”. Lo afferma il vicepremier segretario di Forza Italia Antonio Tajani al Messaggero sul caso del gioiellere Mario Roggero, da ieri in carcere a Bollate per la condanna definitiva per omicidio dei suoi rapinatori.