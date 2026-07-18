Schlein: Italia ha molte priorità, destra vuol farci parlare d’altro

Sant’Ilario d’Enza, 18 lug. (askanews) – Più la destra “cerca di farci parlare d’altro”, più il Pd insisterà “sui bisogni concreti delle persone”. Dalla festa regionale del partito a Sant’Ilario d’Enza, in provincia di Reggio Emilia, prima tappa del suo giro nelle Feste dell’Unità, la segretaria Elly Schlein rilancia la sfida al governo sui temi della sanità e del lavoro.”Non è normale un paese in cui in alcuni territori aspetti un anno e mezzo per una gastroscopia o una mammografia – ha spiegato Schlein a margine del suo comizio alla Festa -. Sono aumentati di un milione e mezzo in un solo anno gli italiani che rinunciano a curarsi. E’ così che silenziosamente questa destra sta smantellando la sanità pubblica universalistica voluta da donne straordinarie come Tina Anselmi: noi difendiamo ancora quella sanità e non permetteremo a nessuno di renderla una sanità a misura del portafoglio delle persone”.”C’è troppa precarietà in questo paese, anche questo è un dramma”, ha aggiunto la segretaria, indicando il modello spagnolo: “La Spagna in tre anni è cresciuta del 9,2%, noi del 2,2%. Ha alzato del 50% il salario minimo, che là già esiste, mentre qui ci stiamo ancora battendo con tutte le opposizioni per una legge, e ha fatto un accordo tra imprese e sindacati per ridurre drasticamente i contratti precari. Molti ragazzi hanno conosciuto solo contratti da uno, tre, sei mesi: come fai a pagarti un affitto, come fai a farti una famiglia? Sono questi i temi da mettere al centro per costruire un futuro migliore per gli italiani”, ha concluso.