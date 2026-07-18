Torna a Bari la Commissione Politiche agricole della Conferenza delle Regioni

BARI (ITALPRESS) – “La prossima Commissione Politiche agricole della Conferenza delle Regioni si terrà a Bari il 24 settembre, in occasione della Fiera del Levante, con un ordine del giorno in larga parte dedicato al comparto olivicolo e alle criticità che stanno mettendo in difficoltà imprese e produttori. Arriveremo a questo appuntamento con una proposta chiara e ben definita, sulla quale lavoreremo per ottenere il sostegno dei colleghi assessori delle altre Regioni e costruire una posizione comune da portare all’attenzione del Governo. Ringrazio il presidente della Commissione Politiche agricole, Dario Bond, per aver accolto la mia proposta di riunire la CPA a Bari, dopo diversi anni che non accadeva: un segnale importante di attenzione verso un settore strategico che oggi ha bisogno di risposte concrete”. Lo ha dichiarato l’assessore all’Agricoltura e allo sviluppo rurale della Regione Puglia, Francesco Paolicelli, a margine della Commissione Politiche agricole (CPA) della Conferenza delle Regioni, riunitasi a Sibari in occasione della terza edizione di Vinitaly and the City, il fuorisalone dedicato al vino che, nella cornice del Parco Archeologico di Sibari, richiama migliaia di appassionati e wine lovers.

“Con il collega assessore Gianluca Gallo e con la Regione Calabria – prosegue Paolicelli – abbiamo avviato un percorso comune per rafforzare le azioni di tutela e salvaguardia della filiera olivicola. Puglia e Calabria sono tra le regioni del Mezzogiorno a più forte vocazione olivicola, con produzioni certificate di altissima qualità e imprese che rappresentano vere eccellenze nel panorama nazionale e internazionale. Un patrimonio che dobbiamo difendere perché significa tutelare il reddito dei produttori, il lavoro delle aziende, la qualità delle nostre produzioni e l’identità dei nostri territori”.

“La situazione che sta attraversando il comparto impone un’azione forte e coordinata. Le difficoltà di mercato, la pressione sulle quotazioni dell’olio extravergine e l’aumento dei costi di produzione stanno riducendo i margini delle imprese e mettendo a rischio la tenuta economica della filiera. Per questo, insieme alla Calabria, abbiamo già sollecitato l’attenzione del Governo e intendiamo proseguire il confronto con le altre Regioni affinché si individuino strumenti efficaci, sia nell’immediato sia in una prospettiva strutturale”

“Le interlocuzioni con l’assessore della Regione Calabria e il confronto all’interno della CPA sono stati occasioni preziose per consolidare il dialogo tra le Regioni e rafforzare l’azione a tutela della nostra economia agricola e agroalimentare. Il prossimo passaggio sarà a Bari, dove porteremo una proposta concreta sulle principali emergenze del settore olivicolo e sulle misure necessarie per sostenerne la competitività e il futuro. Vogliamo arrivare a una posizione condivisa con gli altri assessori regionali, capace di tradursi in richieste precise e in interventi adeguati alla gravità della situazione”.

“Tutelare l’olivicoltura – conclude Paolicelli – significa difendere una delle colonne portanti dell’agricoltura pugliese e meridionale. Continueremo a lavorare insieme alla Calabria, alle altre Regioni e agli attori della filiera per affrontare le criticità di oggi e costruire condizioni più solide per il futuro di migliaia di imprese e produttori”.

– Foto Regione Puglia –

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