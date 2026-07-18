Ucraina, Zelensky cerca sostituto capo di stato maggiore Syrsky: in corso casting comandanti militari

(Adnkronos) – Volodymir Zelensky sta studiando la possibilità di licenziare anche il capo di stato maggiore Oleksandr Syrsky, coinvolto nel braccio di ferro con il ministro della Difesa uscente, Mikhailo Fedorov, che ha aperto una delle crisi politico-militari più gravi dall’inizio della guerra. Una fonte dell’Amministrazione ucraina citata dal Financial Times spiega che da ieri il presidente ucraino ha iniziato a incontrare comandanti delle forze militare per valutare le loro idee sulla situazione al fronte e anche per condurre interviste su possibili candidati a sostituire Syrsky, uno scenario a cui è aperto a patto di individuare la persona in grado di garantire il passaggio ordinato di poteri, senza indebolire la linea del fronte.

Il presidente ha compreso di dover fare qualcosa sul dossier, dopo che da ieri le proteste per il licenziamento del modernizzatore Fedorov si sono estese a una campagna contro il capo di stato maggiore, che viene chiamato ‘il macellaio’ per la sua indifferenza al numero delle vittime sostenute in un’operazione militare. Sysrky aveva assunto la carica nel febbraio del 2024, dopo il licenziamento di Valery Zaluzhny, inviato a fare l’ambasciatore a Londra per la troppa popolarità raggiunta in patria, ora rivale politico di Zelensky.