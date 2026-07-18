Ue, Fitto: auspicabili Eurobond per energia e difesa, ma decidono Paesi

Catania, 18 lug. (askanews) – Premettendo che si tratta di “una valutazione personale e non della posizione della Commissione”, “se la domanda a me è se sarebbe auspicabile avere uno strumento di debito comune sul modello che possa proseguire” l’esperienza del Pnrr “soprattutto in alcuni ambiti, penso alla difesa, all’energia, cioè a quegli ambiti che possono rappresentare una visione comune, e l’elemento di rafforzamento dell’autonomia strategica a livello europeo, la mia risposta sarebbe sì, sarebbe auspicabile”. Lo ha detto il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffale Fitto rispondendo a una domanda sugli eurobond nel corso del suo intervento in collegamento all’evento di Ecr a Catania dedicato al Mediterraneo.

“Però è chiaro che questo rientra nella dimensione delle scelte da parte degli Stati membri ed è importante sottolineare il fatto che Paesi come la Germania hanno compiuto delle scelte diverse in questa fase, mettendo in campo strumenti di debito nazionale. Chiaramente le due cose non stanno insieme, vedremo, sarà una discussione che sarà portata avanti soprattutto in Consiglio”, ha aggiunto.