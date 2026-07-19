Maserati, un film con Del Piero per portare l’eccellenza italiana a New York

MODENA (ITALPRESS) – Nasce la nuova campagna di comunicazione firmata Maserati, realizzata in collaborazione con l’agenzia creativa Migrante, un racconto che intreccia due traiettorie parallele: quella del Brand, tornato alla carica con una gamma rinnovata e una forte ambizione di eccellere a livello globale, e quella della passione italiana per la sportività a 360°, votata a rialzarsi e a stupire di nuovo. A dare corpo e voce a questa promessa è Alessandro Del Piero, protagonista del suggestivo video che andrà on air questa sera.

Il film, integralmente realizzato con tecnologia AI, racconta la capacità di Maserati di essere “The Italian GranTurismo: Effortless Luxury Performance” attraverso un viaggio in una New York deserta. La protagonista è la Nuova Maserati GranTurismo, modello iconico che descrive l’essenza del Marchio modenese, sintesi di comfort, piacere di guida e performance. Al volante, l’indimenticabile “10” Alessandro del Piero che attraversa una New York sospesa: nessuna parola, solo la strada, il sound dell’iconico motore Nettuno e la concentrazione di chi sa dove sta andando: nel New Jersey.

“Il viaggio della Nuova GranTurismo in una New York silenziosa mi ha fatto pensare a cosa significa l’orgoglio, un simbolo. Come indossare la maglia azzurra davanti al mondo intero – dice Del Piero -. Sono grato a Maserati per aver immaginato questo percorso che arriva dritto al cuore: solo un Marchio che ha fatto della bellezza e del coraggio la propria storia poteva ispirarlo. I grandi traguardi si preparano anche quando non si è in campo”.

“Si può sempre guardare a ciò che manca, ma in Maserati viviamo di visione e di positività per quello che sarà – le parole di

Cristiano Fiorio, Maserati Chief Marketing Officer and BOTTEGAFUORISERIE General Manager -. In 112 anni di storia abbiamo saputo scrivere pagine memorabili nella produzione automobilistica e nel motorsport mondiale. Non siamo solo sognatori: rendiamo i sogni reali. Per questo abbiamo voluto dedicare un tributo all’Italia, al saper fare e all’eccellenza italiana, a chi ci ha fatto gioire nel passato con le sue imprese e a chi sa guardare al futuro, per raggiungere altri importanti traguardi”.

– foto ufficio stampa Maserati –

(ITALPRESS).