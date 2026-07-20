Bologna, Salvini: serve prudenza, non gettare fango sugli agenti

Roma, 20 lug. (askanews) – “Sono vicino ai due agenti di Bologna e agli operatori del 118 e ai familiari della vittima che invito a non parlare di vendetta. Conto che la magistratura faccia chiarezza il prima possibile. Bisogna evitare venga gettato fango sulla polizia e 118 e verso chi rischia la sua vita per proteggere le nostre”. Lo ha detto a Radio Radio il vicepremier Matteo Salvini, segretario della Lega, sulla tragedia di Bologna.

“Invitiamo tutti – ha esortato ancora Salvinio- alla prudenza. A partire dal sindaco di Bologna. Perchè un sindaco che convoca una manifestazione di piazza sicuramente non aiuta a svelenire il clima: contro chi è – domanda Salvini- la manifestazione? Contro i poliziotti? A favore di chi? Il sindaco prima di invocare la piazza ricordi di rappresenta tutta la città prima di essere un militante del Pd …”