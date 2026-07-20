Calcio, Argentina, Milei, festa nazionale per l’albiceleste

Roma, 20 lug. (askanews) – L’Argentina avrà una giornata di festa nazionale per celebrare il percorso dell’Albiceleste ai Mondiali 2026, ma la data sarà decisa direttamente dai giocatori e dallo staff tecnico in base al programma delle celebrazioni con i tifosi. Lo ha annunciato il presidente Javier Milei poche ore dopo la sconfitta per 1-0 contro la Spagna nella finale disputata al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey.

“Visto l’interesse del popolo argentino nel celebrare la nazionale, il Governo dichiarerà festa nazionale nel giorno scelto dai giocatori e dallo staff tecnico per incontrare i tifosi”, ha scritto Milei sul proprio account ufficiale di X.

L’esecutivo attende infatti che la federazione e la squadra comunichino il programma del rientro e delle eventuali celebrazioni prima di fissare la data del provvedimento. Secondo i media argentini, l’Albiceleste dovrebbe lasciare gli Stati Uniti nelle prime ore del 20 luglio e atterrare all’aeroporto internazionale di Ezeiza tra le 13 e le 15 ora locale. Resta da stabilire se la parata con i tifosi si svolgerà nello stesso giorno oppure il 21 luglio.

Fonti governative indicano che le due date sono entrambe al vaglio e che il decreto sarà firmato soltanto dopo la decisione della squadra. “La festa nazionale ci sarà, ma la data dipenderà dai giocatori e dallo staff”, ha spiegato un funzionario dell’esecutivo.

Subito dopo la finale, Milei aveva già ringraziato pubblicamente la nazionale per il cammino nel torneo: “Grazie, giocatori. Avete lottato fino all’ultimo istante. L’Argentina punterà sempre al vertice”, il messaggio del presidente, che ha elogiato lo spirito e la dedizione mostrati dalla squadra di Lionel Scaloni nonostante la mancata difesa del titolo mondiale conquistato nel 2022.