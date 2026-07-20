La fibra di Open Fiber ripopola Borgorose

Roma, 20 lug. (askanews) – Le infrastrutture digitali possono generare sviluppo economico, occupazione e valore sociale. È quanto accaduto a Borgorose, piccolo comune della provincia di Rieti, dove la rete in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) realizzata da Open Fiber nell’ambito del Piano Banda Ultra Larga ha creato le condizioni necessarie per attrarre un importante investimento privato e favorire la nascita di nuove opportunità di lavoro sul territorio.La storia è quella di Fleet Support, azienda italiana leader nel settore dei servizi per l’automotive, cresciuta negli anni che gestisce ogni giorno grandi volumi di dati e un elevato numero di transazioni digitali. Dunque con una condizione imprescindibile: la disponibilità di una connettività affidabile ad alte prestazioni. Aprire una nuova sede operativa a Borgorose, paese natale del presidente e fondatore dell’azienda, Gioacchino Costantini, ha così significato trasformare un piccolo centro della Valle del Salto in un polo occupazionale capace di competere con le grandi città. 90 persone impiegate nella sede, di cui oltre due terzi donne. Un contributo importante per contrastare lo spopolamento delle aree interne . Molte sono giovani professioniste che hanno potuto costruire un percorso lavorativo qualificato senza lasciare il proprio territorio, conciliando occupazione, famiglia e qualità della vita. Una realtà che contribuisce a contrastare lo spopolamento delle aree interne e a creare le condizioni affinché le giovani mamme possano scegliere di restare, lavorare e crescere i propri figli nel luogo in cui sono nate. Per il Comune di Borgorose, l’arrivo della fibra ha rappresentato un’infrastruttura strategica non solo per la capacità di attrarre investimenti e creare occupazione, ma anche per cittadini, scuole e pubblica amministrazione.