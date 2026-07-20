Leonardo al Farnborough Airshow, Mariani: rafforziamo nostro ruolo

Roma, 20 lug. (askanews) – Leonardo partecipa al Farnborough International Airshow confermando il proprio ruolo di player globale della sicurezza. “Forte di una crescita che accelera la capacità produttiva e valorizza i principali programmi strategici, il Gruppo presenta un portafoglio di sistemi progettati per operare in un contesto multidominio. Un ruolo rafforzato dalla consolidata presenza industriale nel Regno Unito, dove conta quasi 10.000 dipendenti e un’importante filiera di fornitura”.

“Stiamo vivendo una fase di profonda trasformazione dello scenario internazionale, che richiede una risposta industriale sempre più solida, innovativa e tempestiva. Rafforzare la capacità produttiva, rendere più resilienti le catene di fornitura, accelerare lo sviluppo delle nuove tecnologie e investire nelle competenze sono condizioni essenziali per sostenere la crescita del settore e rispondere alle nuove esigenze di sicurezza”, ha sottolineato Lorenzo Mariani, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo.

Per Mariani la società “affronta questa sfida coniugando il potenziamento della propria base industriale con una cooperazione internazionale sempre più forte. Innovazione, velocità di esecuzione e alleanze strategiche sono fattori chiave per sviluppare le capacità richieste dallo scenario attuale e contribuire alla sicurezza globale”.

Il gruppo presenta al Salone una gamma di prodotti e soluzioni in grado di coprire tutti gli scenari operativi, sempre più caratterizzati da minacce ibride. L’obiettivo è offrire non solo singole piattaforme, ma capacità integrate che consentano di raccogliere e condividere dati e informazioni e supportare decisioni rapide ed efficaci negli scenari più complessi.

Attraverso integrazione e interoperabilità, Leonardo risponde alle sfide della difesa moderna mettendo in connessione piattaforme, sensori, sistemi e capacità operative all’interno di architetture sovrane, senza rinunciare all’apertura verso possibili sinergie che consentono di realizzare la massa critica necessaria per generare qualità, rapidità di risposta e competitività.