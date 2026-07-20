Musica, Noemi cade dal palco, 30 giorni di stop: “Qualche acciacco”

Roma, 20 lug. (askanews) – Momentaneamente sospeso, riprenderà il 16 agosto, il tour di Noemi, dopo l’incidente nella serata di ieri a San Salvo Marina (Chieti), in cui la cantante è caduta dal palco durante il concerto.

I medici hanno prescritto all’artista 4 settimane di riposo per consentirle di recuperare al meglio. Tutte le informazioni relative agli appuntamenti coinvolti verranno fornite entro 48 ore, fanno sapere gli organizzatori.

In un post sui social, in cui si vede in un letto di ospedale, Noemi ha scritto: “Volevo rassicurarvi dopo quello che è successo ieri sera. Non era mia intenzione fare delle acrobazie, avevo i miei soliti occhiali da vista. Mi sono presa un grande spavento, ma per fortuna sto bene: ho qualche acciacco e un po’ di dolore”.

“Mi dispiace tantissimo dover rinunciare ai prossimi concerti, ma i medici mi hanno chiesto di prendermi 4 settimane di riposo per recuperare” ha scritto. “Grazie di cuore per tutti i vostri messaggi, l’affetto e la vicinanza. Mi avete fatto sentire davvero tanto amore. Ho la testa dura non vi preoccupate!

Non vedo l’ora di tornare sul palco e cantare di nuovo con voi. Ci rivediamo prestissimo! Vi abbraccio forte” ha concluso.