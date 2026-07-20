Vannacci, Conte: ordina la morte mia e altri “nemici” ma sappia che non ci fa paura

Roma, 20 lug. (askanews) – “Ci dobbiamo preparare al ritorno della mitologia della violenza, alla rigida gerarchia sociale, come nell’esercito? In Italia ci siamo già passati. Se pensate di intimorirci, sappiate che non ci fate paura”. Lo scrive Giuseppe Conte sui social network, commentando il video Ia pubblicato da Roberto Vannacci in cui il leadre di Futuro nazionale nelle vesti di un generale romano ordina il ‘pollice verso’ nei confronti di Elly Schlein, Giuseppe Conte, Romano Prodi e Laura Boldrini.

Conte commenta: “Vannacci che ordina la mia morte e di altri ‘nemici’ politici. Questo è il contenuto di un video realizzato con l’Ai nello scenario dell’antica Roma e condiviso dal cosiddetto ‘generale’, con la g molto minuscola. Un messaggio che incita alla violenza e rischia di incitare i più fanatici”.

Conclude il leader M5s: “Anni di servizio nelle istituzioni, nell’esercito, e questo è il suo senso dell’onore, la sua sensibilità istituzionale. Questa è la campagna elettorale che ci aspetta? Proprio oggi Vannacci si è dichiarato disponibile a fare un accordo scritto con Meloni. È con questi qui che Meloni, La Russa (anche loro evocati nel video), Tajani e Salvini faranno un accordo? Meloni anche in questo caso “non condanni e non condividi”?