Vannacci posta video Ia: lui al Colosseo fa pollice verso per Schlein, Conte

Roma, 20 lug. (askanews) – Roberto Vannacci vestito da generale romano che dalla tribuna del Colosseo fa il pollice verso nei confronti di Elly Schlein, Giuseppe Conte, Romano Prodi, Laura Boldrini legati al centro dell’arena. E’ il video realizzato con l’Ia dall’utente ‘Robertus Vannaccius’ e rilanciato dal leader di Futuro nazionale sul proprio profilo Instagram.

Nel filmato Vannacci siede accanto ad una Giorgia Meloni imperatrice e a Ignazio La Russa, anche lui in divisa da generale romano. Al centro del’arena, appunto, i leader di Pd e M5s, l’ex presidente della Camera e l’ex premier e leader dell’Ulivo.

Davanti a loro un gladiatore che impugna una falce in una mano e un martello in un altra.

Vannacci si alza e urla: “Con la falce e il martello. La stessa falce e il martello che non hanno mai usato”. Quindi il gesto del pollice verso e il gladiatore che si avvia verso il quartetto di prigionieri. Poi lo ‘stacco’ sul pubblico, dove si riconoscono Mario Draghi e Roberto Speranza che inorridisono di fronte all’esecuzione di Schlein, Conte, Boldrini e Prodi.