Caso Roggero e legittima difesa, l’FdI Malan: “Considereremo proposta Lega”

(Adnkronos) – Come Fratelli d’Italia “considereremo la proposta” della Lega sull’allargamento delle maglie sulla legittima difesa, ma “non ho ancora visto un testo. E’ chiaro che la parte di FdI c’è una grande sensibilità su questo punto, lo testimonia la raccolta di firme a favore di Mario Roggero, che è per la grazia”, che però “è un’altra questione. Qui si tratta invece di un intervento proprio sulle dinamiche della legittima difesa. Considereremo il testo, di certo c’è sensibilità da parte di Fratelli d’Italia su questo punto”. Lo dice il capogruppo del partito della premier al Senato, Lucio Malan, a margine della conferenza “Mai più delinquenti risarciti dalle vittime” per presentare il ddl.

“Chi subisce una violenza grave con minaccia di armi non può essere vittima ulteriore anche da parte di una richiesta di risarcimento”. Il ddl sui risarcimenti afferma che “non abbiano diritto al buon risarcimento coloro che subiscono un danno mentre compiono gravi reati, che sono puntualmente elencati. E’ una questione di giustizia, di buon senso. L’attività del rapinatore, di colui che usa violenza nei confronti degli altri non può essere considerato lavoro, se uno subisce il danno mentre lavora è giusto che venga risarcito, questo non è un lavoro, è un atto criminale, sono atti che vanno contro la convivenza civile, non possono essere considerati i danni che eventualmente una persona riporta come se fosse una circostanza normale”.

“Tutte le norme che prevedono la possibilità di ampliare il perimetro della legittima difesa nell’ambito della nostra Costituzione sono sostenute da Fratelli d’Italia”. Nel caso del ddl presentato della Lega “io non sono un giudice costituzionale ed è chiaro che prima di un giudizio di costituzionalità la nostra Costituzione prevede dei presidi che funzionerebbero nel caso non ci fossero i crismi di costituzionalità e non verrebbe neanche promulgata”, dice quindi dice il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, a margine della conferenza stampa.