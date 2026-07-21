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Ferran Torres, l’eroe dei Mondiali nella festa della Spagna col cappellino ‘stile Trump’

| 21 Luglio 2026 16:02 | 0 commenti

Ferran Torres, l’eroe dei Mondiali nella festa della Spagna col cappellino ‘stile Trump’

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(Adnkronos) – ‘Make Spain Great Again’. Ferran Torres e il cappellino ‘stile Trump’ nel video virale. L’attaccante è stato l’autore del gol decisivo nella finale dei Mondiali vinta 1-0 dalla Spagna contro l’Argentina. E nella festa andata in scena a Madrid – con sfilata sul bus, incontro con il re e show finale in piazza – è stato ovviamente il mattatore. Per la giornata speciale, il bomber ha scelto un cappello che non è passato inosservato, con gli osservatori divisi sul significato: un messaggio sovranista o un’imitazione ironica di Donald Trump? 

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