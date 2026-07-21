Meloni e video Vannacci: “Prendo distanze senza esitazione, ma valga anche per opposizioni”

(Adnkronos) –

Giorgia Meloni prende le distanze da Roberto Vannacci dopo il video, fatto con l’Ia, che raffigurava il fondatore di Futuro Nazionale come un gladiatore, mentre faceva ‘giustiziare’ Elly Schlein e Giuseppe Conte. “Leggo che alcuni esponenti dell’opposizione mi chiedono di prendere le distanze da un video realizzato con l’intelligenza artificiale, diffuso da un altro partito di opposizione, nel quale sono stata inserita a mia insaputa. Lo faccio senza alcuna esitazione”, ha scritto la premier sui social.

“Quel video non appartiene al mio modo di essere, né al mio modo di intendere il confronto politico. Ho sempre pensato che la politica debba misurarsi con le idee, con il consenso e con il voto dei cittadini, mai con l’intimidazione, con l’odio o con la rappresentazione violenta dell’avversario”.

“Proprio per questo, però, mi aspetto la stessa chiarezza da chi oggi mi rivolge questo appello”, ha continuato Meloni, “mi aspetto che gli stessi esponenti della sinistra trovino il coraggio di prendere le distanze quando un assessore del Partito Democratico arriva a evocare i fucili contro gli avversari politici. Mi aspetto la stessa fermezza quando autorevoli rappresentanti istituzionali della sinistra, davanti a vicende ancora al vaglio della magistratura, scelgono di alimentare un clima di contrapposizione che finisce per delegittimare le Forze dell’Ordine e offrire il pretesto a chi trasforma le piazze in luoghi di violenza”.

“La condanna delle parole d’odio, di ogni incitamento alla violenza e di ogni forma di intimidazione politica non può valere solo quando è utile alla polemica del momento. Deve valere sempre. Senza eccezioni. Senza doppi standard”, ha concluso la premier.