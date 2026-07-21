Meloni oggi incontra leader della coalizione per fare punto su priorità

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Roma, 21 lug. (askanews) – Giorgia Meloni vedrà oggi i leader della coalizione per il consueto confronto di governo. Lo si apprende da fonti di palazzo Chigi.
Nel corso dell’incontro – si sottolinea – sarà fatto il punto sulla situazione interna e internazionale, al fine di definire le priorità dell’azione di governo in vista dell’autunno, con particolare riferimento all’utilizzo della flessibilità ottenuta in sede europea in materia di energia, anche alla luce delle più recenti proposte della Commissione europea in materia di ETS.
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