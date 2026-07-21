Musica, “Che notte è questa!”: due live di Claudio Baglioni a Roma

Roma, 21 lug. (askanews) – Con “Che notte è questa!” Claudio Baglioni inaugura e conclude a Roma il “GrandTour La vita è adesso”, il viaggio artistico che attraverserà l’Italia toccando posti, siti storici e paesistici. E non poteva che essere la Capitale – la città che ha visto nascere tante pagine della sua opera di musicista, interprete e compositore – il luogo scelto per aggiungere questi due capitoli.

Il 24 ottobre, l’avventura prenderà il via a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese, scenario dei leggendari concerti, del 1982 e del 2009, che richiamarono 350.000 spettatori.

Il 23 ottobre 2027, il GrandTour terminerà poi a via dei Fori Imperiali, tornando nella sede degli eventi del 1996 e del 2010, che, allora, al Colosseo e al Vittoriano, videro la partecipazione di oltre 650.000 persone.

Due notti speciali per celebrare quei quattro appuntamenti che riunirono complessivamente un milione di spettatori, classificandosi tra gli eventi musicali dal vivo con il maggior numero di presenze registrato in Italia.

“Che notte è questa!” sarà l’apertura e la chiusura del giro: i due estremi di un percorso spettacolare composto da 50 concerti, un itinerario artistico, culturale, formativo e ricreativo che unirà paesaggio, incanto e arte in un racconto dedicato al patrimonio italiano.

Il “GrandTour La vita è adesso” si muoverà, tra giugno – prima data il 28 giugno in Piazza San Marco a Venezia – e settembre 2027, tra i più suggestivi contesti all’aperto. Accompagnato da 20 musicisti e da una squadra di professionisti di altissimo livello, Claudio Baglioni porterà in scena 50 canzoni, arrangiate e illustrate appositamente per questo giro, che racchiudono quasi sessant’anni di carriera artistica.

Per la prima volta saranno eseguiti dal vivo tutti gli undici brani di “La vita è adesso”, il mitico album che ha raggiunto numerosi record di classifica e che, con 5 milioni di copie, è il disco più venduto di sempre nel nostro Paese. Il GrandTour rappresenta il culmine delle iniziative per il 40esimo anniversario di un fenomeno discografico.

I biglietti per “Che notte è questa! la partenza” del 24 ottobre 2026 saranno disponibili dalle ore 11.00 di mercoledì 22 luglio, per 24 ore in esclusiva in prevendita per gli iscritti al Fan Club e, dalle ore 11.00 di giovedì 23 luglio su TicketOne e nei punti vendita e nelle prevendite abituali. Per la data del 23 ottobre 2027 le informazioni verranno comunicate prossimamente.

“Da Piazza di Siena ai Fori Imperiali, la storia si ripete anni dopo con due speciali concerti evento di Claudio Baglioni a Roma. A casa sua, dove è cresciuto, dove ha scritto le canzoni che hanno accompagnato le nostre vite. È il giusto omaggio di Roma a un grande artista della musica italiana. Un cantautore che ha fatto la storia e con cui siamo orgogliosi di collaborare. Baglioni e le sue canzoni sono un patrimonio da custodire e valorizzare. Sarà poi un’occasione per ribadire quanto la musica sia cultura, divertimento, emozione e uno straordinario momento di socialità” ha detto Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.