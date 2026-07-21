Piano Mattei, 14 nuove assunzioni in Trenitalia dalla Tunisia

Roma, 21 lug. (askanews) – Quattordici lavoratori, provenienti dalla Tunisia, iniziano la propria esperienza lavorativa nelle attività di supporto ai servizi ferroviari di Trenitalia (Gruppo FS Italiane), dopo aver completato un percorso di formazione professionale svolto nel Paese nordafricano. L’iniziativa rappresenta uno dei primi risultati dei progetti sviluppati dal Gruppo FS nell’ambito del Piano Mattei ed è stata presentata a Roma, nella sede FS di Villa Patrizi, durante la cerimonia “Benvenuti in Italia – Piano Mattei Tunisia”.”Ci aspettiamo di individuare competenze e risorse da formare, di portare a bordo nuove persone e, in questo modo, creare un ponte tra l’Italia e il Maghreb, o più in generale con l’Africa. Il Piano Mattei non è altro che un piano che tiene conto della necessità per il nostro Paese di essere porto e frontiera, un Paese capace di generare opportunità attraverso il lavoro. Ecco, rendere possibile il domani significa occuparsi del futuro; e occuparsi dei giovani significa occuparsi del futuro” ha dichiarato Gian Luca Orefice, Chief People, Culture & Transformation Officer del Gruppo FS.Realizzato in collaborazione con ELIS, il progetto punta a favorire la formazione, l’inserimento lavorativo e lo scambio di competenze tra Italia e Tunisia. In parallelo, il Gruppo FS ha avviato in Egitto programmi di qualificazione tecnica e trasferimento di know-how rivolti a docenti e studenti degli istituti professionali del settore ferroviario.”Abbiamo investito moltissimo innanzitutto sulla competenza linguistica, che rappresenta il primo strumento di integrazione. Abbiamo lavorato molto anche sulle competenze tecnico-professionali, necessarie per svolgere un ruolo, quello del controllo delle pulizie, che per noi è strategico all’interno dei nostri impianti e a bordo dei nostri treni. Abbiamo investito moltissimo anche sulla sicurezza, perché consideriamo fondamentale mettere tutti nelle condizioni di svolgere il proprio ruolo in piena sicurezza, in linea con le nostre attività” ha aggiunto Francesca Stacchiotti, Direttrice delle Risorse Umane e Organizzazione di Trenitalia.L’iniziativa conferma quindi l’impegno del Gruppo FS nello sviluppo di percorsi di crescita professionale e cooperazione internazionale, attraverso la valorizzazione delle competenze e del capitale umano nel settore ferroviario.