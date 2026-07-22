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Nuoro, 25enne investito e poi ucciso a coltellate: con lui una ragazza rimasta ferita

| 22 Luglio 2026 23:02 | 0 commenti

Nuoro, 25enne investito e poi ucciso a coltellate: con lui una ragazza rimasta ferita

AdnKronos
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(Adnkronos) – Un giovane di 25 anni è stato ucciso a coltellate a Bari Sardo, Nuoro, questo pomeriggio intorno alle 18,30. Il ragazzo sarebbe stato prima investito poi accoltellato. Con lui c’era una ragazza che è rimasta ferita. Sul posto i carabinieri e il 118. Il giovane è morto in strada.  

I carabinieri del comando provinciale di Nuoro stanno cercando di fare chiarezza sulla vicenda: prima ci sarebbe stato un incidente stradale e poi l’omicidio, ma non sono ancora chiari i ruoli. Durante lo scontro la ragazza è rimasta ferita alle gambe, è poi stata trasferita in ospedale a Cagliari. I carabinieri, con l’aiuto delle testimonianze e degli impianti di videosorveglianza, stanno ritracciando chi ha sferrato le coltellate fatali. 

 

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