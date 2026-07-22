Parmigiano Reggiano, Bertinelli: il futuro è nel mercato estero

Reggio Emilia, 22 lug. (askanews) – “L’Italia, come tanti paesi occidentali, sta affrontando un inverno demografico che da noi è molto incidente: nascono circa 322.000 bambini all’anno, vuol dire che in 80 anni saremo meno di 30 milioni di italiani. E’ un tema che va oltre il Parmigiano Reggiano, ma il Parmigiano Reggiano deve vedere nel mercato internazionale il luogo dove poter crescere per garantire alla filiera e anche al Paese una traiettoria di futuro”. Lo ha detto Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano, a margine della conferenza stampa di presentazione della 60a Fiera del Parmigiano Reggiano di Casina. Un trend già in atto: “Nel 2025 il Parmigiano Reggiano ha portato all’estero oltre il 53% della sua produzione, con una domanda che chiede sempre più prodotto. Oggi il mondo vuole mangiare italiano e vuole visitare l’Italia: nel turismo, che vale circa il 12% del Pil, un turista straniero su due decide il suo itinerario non per il mare, la montagna o le città d’arte, ma in funzione dell’enogastronomia”, ha aggiunto. “Ecco perché con il progetto Vivi Parmigiano Reggiano ci candidiamo a diventare una destinazione turistica, un luogo da visitare. Questo porterà le persone ad acquistare, spendere, consumare e alloggiare nelle nostre terre. E le zone di montagna, le più belle dal punto di vista paesaggistico, saranno un’importante destinazione turistica”, ha concluso Bertinelli.