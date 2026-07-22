Samsung presenta i nuovi Galaxy Watch Ultra 2 e Galaxy Watch9

(Adnkronos) – Samsung Electronics annuncia i nuovi Galaxy Watch Ultra2 e Galaxy Watch9. Si tratta di una nuova era per la salute connessa: gli utenti potranno accedere ad informazione approfondite e significative sul proprio stato di salute semplicemente indossando i dispositivi. Per favorirne l’utilizzo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, i nuovi modelli sono dotati di batteria più capiente e il display più luminoso mai realizzato su Galaxy Watch, oltre alla piattaforma Snapdragon Wear Elite2. “In Samsung ci impegniamo ad aiutare le persone a vivere meglio. Il nostro obiettivo è rendere il passaggio da un approccio reattivo alla cura a uno proattivo il più semplice possibile. Integrando i dispositivi di uso quotidiano con la nostra scala globale, stiamo costruendo un’esperienza di salute profondamente connessa – ha dichiarato TM Roh, ceo, president e head of the device eXperience (DX) division di Samsung Electronics -. I nuovi Galaxy Watch Ultra2 e Galaxy Watch9 rappresentano un importante passo avanti nella visione di Samsung per la salute. Grazie al monitoraggio continuo dei dati relativi allo stato di salute direttamente dal polso, questi nuovi smartwatch si configurano come un compagno attento per il benessere, trasformando i parametri vitali rilevati ogni giorno in informazioni utili e indicazioni concrete, con la possibilità di fornire avvisi tempestivi”.

Galaxy Watch Ultra2 è il Galaxy Watch più potente e avanzato mai realizzato, progettato per affrontare le avventure outdoor più estreme e soddisfare le esigenze di chi ricerca prestazioni elevate, con un’autonomia prolungata, una resistenza affidabile, un monitoraggio preciso delle attività e un controllo continuo dello stato di salute, anche nelle condizioni più impegnative. Le modalità di monitoraggio dedicate agli sport outdoor del dispositivo aiutano gli utenti a migliorare le proprie prestazioni. La funzione Trail running monitora nel dettaglio dislivello, l’avanzamento della salita e l’impatto del terreno, consentendo agli utenti di gestire meglio il ritmo e ridurre il rischio di infortuni. Inoltre, Avviso alimentazione4, una nuova funzionalità che si aggiunge all’attuale funzione Sudorazione, fornisce indicazioni in tempo reale sull’idratazione. Stimando la perdita di liquidi in relazione al peso corporeo, offre suggerimenti su quando e quanto idratarsi, aiutando gli utenti a raggiungere i propri obiettivi di corsa. Galaxy Watch Ultra2 supporta anche le attività di immersione professionale.

Grazie alla certificazione IP69K, alla resistenza fino a 10 atm e alla certificazione EN133195, non è solo resistente a polvere e acqua, ma è progettato anche per le immersioni. Non appena l’utente entra in acqua, lo smartwatch è in grado di monitorare automaticamente in tempo reale dati come profondità, durata dell’immersione e temperatura dell’acqua, direttamente dal polso6. Inoltre, è possibile accedere a funzionalità avanzate per le immersioni, tra cui il monitoraggio della velocità di risalita e discesa e informazioni sui limiti di sicurezza dell’immersione, utilizzando l’app esclusiva Diving per Ultra2, il cui rilascio è previsto entro la fine dell’anno. Sviluppate in collaborazione con Mares7, brand leader a livello mondiale nelle attrezzature subacquee, queste funzionalità ampliano in modo significativo le capacità di Galaxy Watch Ultra2 dedicate alle immersioni.

Galaxy Watch Ultra2 offre prestazioni senza precedenti. Con una batteria da 800 mAh, è dotato di una capacità superiore del 35% rispetto al precedente modello Ultra. Grazie alla piattaforma Snapdragon Wear Elite, stabilisce un nuovo punto di riferimento per la gamma Ultra in termini di potenza, velocità e precisione del tracciamento gps. Il display, ancora più ampio, è il primo al mondo nel settore degli smartwatch a raggiungere una luminosità di 5.000 nit8, garantendo una visibilità eccezionale anche sotto la luce diretta del sole. Mantenendo la cassa in titanio resistente agli urti assicura robustezza e durata, e introduce al contempo miglioramenti in termini di comfort e stabilità per adattarsi a una gamma ancora più ampia di utenti. Nonostante la batteria significativamente più capiente, Galaxy Watch Ultra2 presenta un design ancora più sottile, che si adatta con naturalezza tanto alle attività outdoor e sportive quanto all’utilizzo quotidiano. Grazie a una riprogettazione avanzata dell’architettura interna, lo spessore del dispositivo è stato ridotto del 12% rispetto alla generazione precedente. Inoltre, i nuovi cinturini, più leggeri e morbidi, contribuiscono a ridurne il peso, garantendo un utilizzo continuativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, un monitoraggio biometrico di elevata precisione e un comfort eccezionale.

Al centro dell’esperienza offerta da Galaxy Watch Ultra2 e Galaxy Watch9 vi sono le funzionalità per la salute basate sull’intelligenza artificiale sviluppate da Samsung. Il sensore BioActive di Galaxy Watch rileva in modo continuo i dati biometrici e le abitudini di vita degli utenti, offrendo una comprensione più approfondita del loro stato di salute. Successivamente, Galaxy Watch trasforma questi dati complessi in indicazioni semplici e proattive, aiutando gli utenti non solo a comprendere ciò che accade al proprio organismo, ma anche a sapere quali azioni intraprendere.

Le nuove funzionalità, disponibili sia su Galaxy Watch Ultra2 sia su Galaxy Watch9, rafforzano la visione di Samsung in materia di prevenzione, combinando i dati raccolti nella vita quotidiana con anni di rigorosa ricerca clinica condotta in collaborazione con università e istituzioni mediche di fama internazionale. Su queste basi, Galaxy Watch è progettato per offrire informazioni e indicazioni sullo stato di salute sempre più accurate e significative nei principali ambiti del benessere, tra cui sonno, attività fisica, salute cardiovascolare e recupero. Il carico cardiaco giornaliero permette all’utente di ottimizzare l’allenamento grazie a indicazioni personalizzate sul volume dell’attività fisica e sui tempi di recupero stimati; l’indice di fitness offre una visione completa della forma fisica, con obiettivi personalizzati per migliorare le prestazioni quotidiane; udito contribuisce a proteggere la salute dell’udito nel lungo periodo, inviando avvisi in presenza di livelli di rumore potenzialmente dannosi e fornendo report dettagliati.

Grazie a queste funzionalità, gli utenti possono accedere a insight intelligenti e personalizzati che li aiutano a gestire con semplicità il proprio percorso di benessere nel lungo periodo e a raggiungere i propri obiettivi. Insieme alla nuova serie Galaxy Z, Galaxy Watch Ultra2 e Galaxy Watch9 ampliano l’ecosistema Galaxy basato sull’intelligenza artificiale di Samsung, offrendo un’esperienza ancora più integrata e intelligente attraverso tutti i dispositivi, dallo smartwatch allo smartphone fino alla casa connessa.

Galaxy Watch Ultra2 sarà disponibile nel formato da 47 mm, mentre Galaxy Watch9 sarà disponibile in due dimensioni: 40 mm e 44 mm. Gli utenti di Galaxy Watch Ultra2 potranno scegliere tra le colorazioni Titanium Silver e Titanium Gray. Galaxy Watch9 da 40 mm sarà disponibile nelle colorazioni Cream e Graphite, mentre Galaxy Watch9 da 44 mm sarà disponibile nei colori Graphite e Silver. I prezzi per Galaxy Watch Ultra2 saranno di 749 euro per la versione da 47 mm Lte nelle colorazioni Titanium Gray e Titanium Silver. Galaxy Watch9 arriverà sul mercato italiano con diverse configurazioni. La più economica sarà quella da 40mm Bt nelle colorazioni Graphite e Cream (409 euro). Si passa poi a 439 euro per la versione da 44mm Bt in Graphite e Silver. La versione da 40mm Lte in Graphite e Cream verrà offerta ad un prezzo consigliato di 459 euro, 489 euro per quella da 44mm.

Galaxy Watch Ultra2 e Galaxy Watch9 sono disponibili per il preordine in mercati selezionati a partire dal 22 luglio, con disponibilità generale a partire dal 7 agosto. In occasione del lancio dei nuovi Galaxy Watch Ultra2 e Galaxy Watch9, Samsung offrirà inoltre ai consumatori l’opportunità di accedere ai vantaggi delle iniziative Trade-In dedicate, restituendo un dispositivo usato e ottenendo un valore aggiuntivo per l’acquisto di un nuovo smartwatch Galaxy.