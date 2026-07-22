Sanremo, Francesca Michielin: bene conduttore giovane come De Martino

Roma, 22 lug. (askanews) – Ospite al Giffoni Film Festival, Francesca Michielin ha dialogato con i ragazzi e ha presentato il suo nuovo album “Magia bianca”, per la prima volta in assoluto anche dal vivo.

Dal femminismo alla creatività, tanti i temi toccati dall’artista con i ragazzi, tra cui la riflessione sulla provincia, partendo proprio dall’esempio del Festival di Giffoni: “La provincia ti da tanto. Giffoni è un posto immerso nel verde dove avete creato in una provincia un luogo dove si fa e si genera cultura tramite l’incontro. La provincia può diventare a tutti gli effetti uno spazio culturale”

A proposito di Sanremo e della nuova direzione artistica di Stefano De Martino: “Al netto che noi non possiamo sapere che Festival sarà e come sarà destrutturato – magari verranno destrutturati anche dei ruoli – la cosa sicuramente positiva è che Stefano De Martino è un conduttore giovane ed è una cosa molto positiva, secondo me”.