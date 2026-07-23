Carapaz si aggiudica la 18^ tappa del Tour de France, Pogacar saldamente in maglia gialla

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PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Richard Carapaz compie una prova di forza e vince per distacco la diciottesima tappa del Tour de France 2026, la Voiron – Orcieres Merlette, di 185.2 km. L’ecuadoriano della EF Education Easy-Post, inseritosi nella fuga di giornata, attende il momento più propizio per liberarsi della compagnia e volare verso la sua nona affermazione in un grande giro, la seconda alla Grande Boucle. Alle spalle del campione olimpico di Tokyo 2020 si piazzano lo svizzero Mauro Schmid (Team Jayco Alula) e lo statunitense Matteo Jorgenson (Visma Lease a Bike).
Quarto posto per il francese Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step). Tadej Pogacar (UAE Emirates) lascia andare la fuga a oltre 4 minuti, ma “limita” le iniziative degli avversari in chiave classifica generale e resta saldamente in maglia gialla, davanti a Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe). Domani è in programma la diciannovesima tappa, la Gap – Alpe d’Huez, di 127.9 km.
ORDINE D’ARRIVO
1. Richard Carapaz ECU (EF Education Easy-First) 4h26’21”
2. Mauro Schmid SWI (Team Jayco AlUla) a 45″
3. Matteo Jorgenson USA (Visma Lease a Bike) s.t.
4. Valentin Paret-Peintre FRA a 1’14”
5. Tobias Halland Johannessen NOR a 1’57”
6. Raul Garcia Pierna ESP a 2’12”
7. Pablo Castrillo ESP a 4’30”
8. Lenny Martinez FRA a 4’35”
9. Remco Evenepoel BEL s.t.
10. Tom Pidcock GBR s.t.
LE CLASSIFICHE
CLASSIFICA GENERALE (MAGLIA GIALLA)
1. Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates XRG) 64h35’13”
2. Remco Evenepoel BEL (Red Bull-Bora-Hansgrohe) a 4’32”
3. Isaac Del Toro MEX (UAE Team Emirates XRG) 6’51”
4. Paul Seixas FRA 7’11”
5. Juan Ayuso ESP 9’22”
6. Mattias Skjelmose DEN 10’14”
7. Lenny Martinez FRA 12’50”
8. Tom Pidcock GBR 12’58”
9. Jordan Jegat FRA 14’04”
10. Richard Carapaz ECU 21’00”
CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA VERDE)
1. Mads Pedersen DEN (Lidl-Trek) 477 punti
2. Jasper Philipsen BEL (Alpecin-Premier Tech) 445
3. Biniam Girmay ERI (NSN Cycling Team) 361
CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE (MAGLIA A POIS)
1. Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates XRG) 70 punti
2. Valentin Paret-Peintre FRA (Soudal Quick-Step) 69
3. Richard Carapaz ECU (EF Education-EasyPost) 63
CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE (MAGLIA BIANCA)
1. Isaac Del Toro MEX (UAE Team Emirates XRG) 64h42’04”
2. Paul Seixas FRA (Decathlon CMA CGM Team) a 20″
3. Juan Ayuso ESP (Lidl-Trek) 2’31”
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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