Carburanti, Schlein: Meloni ha tradito promesse, ci ascolti su accise

Roma, 23 lug. (askanews) – “Giorgia Meloni adesso proverà a dare almeno una risposta sul prezzo della benzina e del diesel che ormai sono alle stelle?”. Lo chiede la segretaria Pd Elly Schlein: “Imprese e famiglie chiedono di essere sostenute, perché il governo fa finta di niente?”.

La leader Pd sottolinea: “Dopo quattro anni di governo non hanno portato a casa nemmeno un provvedimento che migliori la vita delle persone. Discutono ormai da mesi di legge elettorale ignorando qualsiasi altra questione che riguardi gli italiani”.

La Schlein aggiunge: “Dopo aver registrato video alle pompe di benzina, dopo che dall’opposizione prometteva addirittura di abolire le accise ormai sappiamo che Giorgia Meloni non è in grado di fare nulla di quello che aveva promesso. Le chiediamo però di ascoltarci: riattivino il meccanismo delle accise mobili, rimettiamo sul tavolo la nostra proposta. Per restituire ai cittadini l’extragettito Iva che entra nelle casse dello stato a causa dei prezzi così alti dei carburanti. Siamo pronti a discuterne e a trovare soluzioni insieme, lo dobbiamo al Paese”.