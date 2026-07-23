L.elettorale, Tajani: su preferenze gruppi Fi decideranno in piena libertà

Milano, 23 lug. (askanews) – “Il testo che è già stato approvato dalla Camera ed è un testo che punta alla stabilità di governo e avere chiaramente una maggioranza in grado di governare perché la stabilità, questo è l’obiettivo principale che ha la riforma della legge elettorale, garantisce gli investitori stranieri, garantisce le imprese italiane che vogliono investire e possono pianificare le loro azioni e questo significa favorire la crescita, favorire il benessere, favorire l’economia. Questo poi è l’obiettivo della stabilità che poi dà anche credibilità a livello internazionale. Poi sul tema delle preferenze ci saranno degli emendamenti, li valuteremo, ne parleremo e i gruppi decideranno in piena libertà sul da farsi”. Lo ha detto il vice premier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani, ospite di Rtl 102.5.

“Forza Italia è un partito che è corretto, che ha mantenuto sempre i propri impegni, se ci sono stati franchi tiratori ci sono stati in tutti i partiti, non è che sono stati di Forza Italia, bisogna dire la verità perché è falso dire che i franchi tiratori sono di Forza Italia. Ci sono stati dei parlamentari che non hanno votato secondo quanto deciso dalla riunione del gruppo parlamentare, ma questo è accaduto anche nei gruppi parlamentari di altre forze politiche del centrodestra, quindi è una responsabilità di tutti, non devono accadere queste cose, però è accaduto e insomma si va avanti e questo è il punto”, ha concluso Tajani.