Maldini “Aspettiamo il ct che vogliamo, abbiamo parlato anche con Ancelotti”

MILANO (ITALPRESS) – Il nome del prossimo ct azzurro ancora non c’è, ma l’orientamento della nuova Figc di Giovanni Malagò sembra chiaro. “Quando la nomina del commissario tecnico? L’ideale sarebbe entro questa settimana, ma forse anche aspettare la persona che noi realmente vogliamo, la tempistica è anche data dall’opportunità di avere le figure che noi vogliamo”, ha detto Paolo Maldini, nuovo direttore tecnico azzurro, nel corso della conferenza stampa post assemblea di Lega Serie A, al fianco del presidente federale e dell’advisor Leonardo. E a chi gli chiede dell’ipotesi Pep Guardiola, risponde “che abbiamo parlato anche con Ancelotti prima di parlare con Pep, ci sembrava giusto partire da quelli che ritenevamo i migliori al mondo, ma bisogna verificare la disponibilità generale”. Dello stesso avviso è anche Leonardo: “Anche noi vogliamo fare quanto prima, ma questo percorso sarà fondamentale per arrivare a quello che vogliamo. Abbiamo le idee chiare”. Per Malagò “la condivisione con Maldini e Leonardo è totale. Non faranno mai nulla che non è condiviso con me e io non farò mai nulla che non è condiviso con loro”. “Le idee sono state indispensabili per finalizzare il coinvolgimento di entrambi. Ci saranno una serie di scelte, quella che più ha appeal è il ct ma non è la sola. Ci sono altre figure che dovranno occuparsi di altro”, ha aggiunto il numero 1 del calcio italiano, rivelando anche un aneddoto sulle trattative con Maldini e Leonardo: “Alla persona a cui ho dato incarico di preparare i contratti, ho chiesto di informarsi sugli eventuali premi richiesti. Mi richiama e mi dice: ‘Non c’è nessuna richiesta sui premi e sui bonus, perchè dicono che sono dei vincentì”.

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