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Milano, Mario Calabresi valuta candidatura a sindaco: “Mi piacerebbe fare la mia parte”

| 23 Luglio 2026 02:02 | 0 commenti

Milano, Mario Calabresi valuta candidatura a sindaco: “Mi piacerebbe fare la mia parte”

AdnKronos
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(Adnkronos) – Sindaco di Milano? “Sì, ci sto pensando. Mi piacerebbe fare la mia parte” per la città. Il giornalista Mario Calabresi ammette di essere interessato a una candidatura a primo cittadino del capoluogo lombardo per le prossime elezioni amministrative. Calabresi ne ha parlato, riporta il sito ‘Ilcittadino.it’, a Vizzolo Predabissi durante un incontro alla Festa de l’Unità della Zona Sud Est Milano, rispondendo a una domanda dei giornalisti.  

“Io sono in attesa di capire che tipo di percorso verrà deciso – ha aggiunto Calabresi – e se potrò fare la mia parte”. 

 

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