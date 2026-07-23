Ufficiale, Modric rinnova per un anno con il Milan

MILANO (ITALPRESS) – Dopo la delusione Mondiale e una prima stagione in rossonero che non è andata come si sperava, Luka Modric, 41 anni il 9 settembre, ha deciso di andare avanti per un’altra stagione. Il Milan, infatti, ha reso noto che il centrocampista croato “ha firmato un contratto per un’ulteriore stagione, fino al 30 giugno 2027.

Punto di riferimento del centrocampo rossonero fin dal suo arrivo, Luka ha saputo mettere la propria esperienza e la propria qualità al servizio della squadra, dentro e fuori dal campo – sottolinea il Milan -. Tra i calciatori più forti e rappresentativi a livello mondiale, il croato proseguirà il proprio cammino in maglia rossonera, con cui nella passata stagione ha totalizzato 37 presenze e 2 gol, con l’ambizione di raggiungere nuovi importanti traguardi. Luka Modric continuerà a indossare la maglia rossonera numero 14″.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).