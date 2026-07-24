Caldo record, oggi solo una città da bollino rosso: sabato l’Italia sarà verde

(Adnkronos) – La terza ondata di calore dell’estate 2026 si è quasi chiusa, l’afa cede il passo e l’Italia si prepara a un weekend di sollievo. L’ultimo bollettino del ministero della Salute fotografa oggi, venerdì 24 luglio, una Penisola dove prevalgono i bollini verdi, fatta eccezione per soli 5 capoluoghi sui 27 monitorati: una sola città in allerta massima e quattro da bollino giallo.

Ma andrà meglio, molto meglio, durante la giornata di domani: spariti i bollini rossi, sarà raffica di verdi ad eccezione di un solo giallo.

In questo quadro di miglioramento, l’unica città oggi con bollino rosso – il 3 livello di allerta che indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche – è Cagliari. Bollino giallo invece per Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria. Tutti i restanti capoluoghi sono in verde.

Sabato 25 luglio, quindi, l’Italia sarà una ‘distesa verde’. L’unica eccezione tra i 27 capoluoghi monitorato sarà Cagliari, che dal rosso di oggi passerà domani al bollino giallo.