Caso Delmastro, legale di Caroccia: “Depositerò in procura memoria con le chat”

(Adnkronos) – L’avvocato Fabrizio Gallo, legale di fiducia di Mauro e Miriam Caroccia, ha annunciato che depositerà in giornata presso la procura di Roma, “una memoria con tutte le chat tra l’ex sottosegretario Delmastro e il suo assistito, con richiesta di acquisizione immediata”. Il penalista ribadisce che “sul punto, il Parlamento non può negare l’acquisizione per il caso di specie. Tali chat – sostiene – hanno una rilevanza fondamentale per dimostrare l’estraneità dei miei assistiti rispetto al reato contestato e fanno risalire a chi sia il vero proprietario dell’attività”. “D’altronde la vicenda giuridica si scontra – sottolinea Gallo -tra il diritto inviolabile della difesa (art. 24) e il diritto ad una immunità parlamentare (art. 68 c.3). L’Immunita Parlamentare, come recita una sentenza della Corte Costituzionale che sul tema si era già espressa nel 2007, non può prevalere sul diritto di difesa di un cittadino quando soprattutto la produzione di tali chat sono favorevoli per l’indagato. Nel caso di specie siamo di fronte a due situazioni collegate (semplice cittadino e parlamentare) e non ‘coimputate’ di talchè se una prova è favorevole per il cittadino, di certo non sarà pregiudizievole per il Parlamentare, sconfessando quindi quella ratio richiesta per far valere l’immunità”. “Non si può trasformare un immunità parlamentare in un privilegio personale e non si può consentire che una prova favorevole al reo, che coinvolge solo terzi che hanno interloquito con un parlamentare non possaessere acquisita pregiudicando altamente il cittadino indagato”, conclude Gallo.