Conte: per Meloni chi sbaglia paga, anche i minori. Purché non sia di Fdi

Roma, 24 lug. (askanews) – “Incredibile. Lasciano ancora gli italiani soli. Sono usciti dal Consiglio dei ministri a mani vuote: zero interventi sui prezzi dei carburanti che schizzano oltre 2 euro al litro e che stanno divorando il potere d’acquisto e gli stipendi dei cittadini. Quando restituiranno ai cittadini le risorse incassate in più dallo Stato per i vari rincari e andranno a prendere gli extraprofitti dai big dell’energia e delle armi? Quando recupereranno risorse dal folle piano di Riarmo per metterle sulle emergenze dei cittadini?” Così, in un post su Facebook il presidente M5S Giuseppe Conte.

“Però – aggiunge – una cosa Meloni l’ha fatta ieri: un video roboante in cui dice ‘chi sbaglia paga, pure se minore’. L’importante è che non sia di Fratelli d’Italia: lì partono scudi di protezione come nel caso di Santanchè o di Delmastro, con il partito di Meloni che si rifiuta di fornire alla giustizia le chat dell’ex sottosegretario con un prestanome del clan Senese”.