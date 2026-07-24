De Gennaro bronzo nel k1 ai Mondiali di canoa slalom

OKLAHOMA CITY (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Giovanni De Gennaro è medaglia di bronzo nel K1 maschile ai Mondiali di canoa slalom, in corso a Oklahoma City. Nel canale che tra due anni ospiterà le prove olimpiche di Los Angeles 2028, l’atleta del Centro Sportivo Carabinieri è terzo in una finale iridata incerta fino all’ultima porta. Per il campione olimpico di Parigi 2024 si tratta del secondo podio individuale ai Mondiali dopo l’argento vinto nel 2022 ad Augsburg. Il bresciano, classe 1992, ferma il cronometro sul tempo di 85″27 dopo una prova precisa e pulita senza penalità, a 1″62 dal ceco Jakub Krejci, che sale sul gradino più alto del podio. L’argento va invece al polacco Michal Pasiut in 85″27. “E’ stata una gara strana, non riuscivo a capire se fossi veloce o meno ma nella parte finale sono riuscito a tenere un buon ritmo – le parole di De Gennaro dopo la gara -. Sono soddisfatto di come sta andando la stagione e sono orgoglioso di aver conquistato questa medaglia ai Mondiali, in una gara molto competitiva”. Si ferma invece in semifinale la corsa di Xabier Ferrazzi. Il classe 2005 dei carabinieri, complice un salto di porta e un tocco, è 26° in 139″36, mancando l’accesso all’atto conclusivo, due giorni dopo aver firmato il terzo crono in batteria. Al femminile è un trionfo per l’inarrestabile Jessica Fox, che con il tempo di 92″06 si mette al collo il terzo oro della competizione dopo quelli arrivati nell’individual time trial del kayak cross e nel kayak a squadre con la sua Australia.

– foto Romain Bruneau/FICK –

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