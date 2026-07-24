Formula1, Leclerc il più veloce nelle Libere 1 in Ungheria

Roma, 24 lug. (askanews) – Charles Leclerc firma il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 e ultimo prima della pausa estiva. Il ferrarista chiude in 1’19″075, precedendo la Red Bull di Max Verstappen di quasi mezzo secondo e l’altra Ferrari di Lewis Hamilton, confermando l’ottimo momento della Scuderia dopo i recenti risultati di Silverstone e Spa.

La sessione del monegasco si interrompe però con circa dieci minuti d’anticipo a causa di un problema tecnico. “Qualcosa si è rotto”, comunica via radio Leclerc, costretto a parcheggiare la SF-26. Un inconveniente che Ferrari dovrà analizzare in vista delle seconde libere, pur restando positiva la prestazione complessiva della monoposto.

Quarto tempo per Isack Hadjar con la Red Bull, davanti alla Mercedes di George Russell, apparso in difficoltà con il bilanciamento della W17. Sesta l’Audi di Gabriel Bortoleto, seguita dalla Mercedes del rookie Frederik Vesti, chiamato a sostituire il leader del Mondiale Kimi Antonelli nella sessione riservata ai giovani piloti. Ottavo Nico Hülkenberg con l’altra Audi.

Buona prova anche per l’italiano Leonardo Fornaroli, sedicesimo al volante della McLaren di Oscar Piastri. Il campione di Formula 2 non ha cercato la prestazione sul giro, concentrandosi invece sul lavoro di raccolta dati e sul collaudo degli aggiornamenti aerodinamici introdotti dal team britannico.

La sessione è stata brevemente interrotta da una bandiera rossa provocata dall’Aston Martin di Lance Stroll, fermata da un cedimento della sospensione sinistra. Fernando Alonso ha invece concluso tredicesimo con la vettura profondamente aggiornata portata dal team inglese in Ungheria.

Le seconde prove libere sono in programma nel pomeriggio, con la Mercedes che ritroverà Antonelli al volante e la Ferrari chiamata a verificare l’entità del problema accusato da Leclerc.