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Guardiola dice no all’Italia, non sarà il prossimo ct della Nazionale

| 24 Luglio 2026 13:31 | 0 commenti

Guardiola dice no all’Italia, non sarà il prossimo ct della Nazionale

Italpress, Sport Italpress
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ROMA (ITALPRESS) – Non sarà Pep Guardiola il prossimo ct dell’Italia. Secondo quanto apprende l’Agenzia Italpress, il tecnico catalano – per quanto lusingato dalla proposta fatta dalla Federcalcio attraverso il direttore tecnico Paolo Maldini e l’advisor Leonardo – ha declinato l’offerta: come già dichiarato in altre occasioni dopo la scelta di lasciare il Manchester City nonostante avesse ancora un anno di contratto, Guardiola vuole prendersi del tempo per sè e per la sua famiglia.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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