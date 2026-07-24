Milano, 24 lug. (askanews) – Una stella sulla Walk of fame di Hollywood per Roberto Bolle. L’étoile della danza italiana è stata inserita dalla Camera di Commercio di Los Angeles tra i 32 premiati della Classe 2027 nella categoria Live Theatre/Live Performance, una decisione accolta con emozione dall’artista.

“Ci sono traguardi che sembrano appartenere ai sogni. Fino al giorno in cui diventano realtà. Entrare a far parte della Hollywood Walk of Fame Classe 2027 è uno di quei momenti – ha commentato Bolle – Un riconoscimento che mi emoziona profondamente e che considero tra i più importanti della mia vita e della mia carriera. In un percorso come il mio nulla si costruisce da soli. Per questo desidero condividere questo riconoscimento con chi ha reso possibile il mio cammino: la mia famiglia, il mio team, tutte le persone che mi hanno sostenuto nel corso degli anni e il pubblico che continua a seguirmi con affetto ed entusiasmo. Questa stella porta anche un po’ della danza, dell’arte e dell’Italia nel cuore di Hollywood. Ed è questo che mi rende ancora più felice. Grazie di cuore”.

Con Roberto Bolle sale a 19 il numero dei grandi nomi dell’arte in Italia celebrati sul marciapiede più famoso di Los Angeles, l’Hollywood Boulevard. Fra questi Anna Magnani, Sophia Loren e Gina Lollobrigida.