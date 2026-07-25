Atletica, 100m Usa, Lyles in 9″79 a New York, mondiale stagionale

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Roma, 25 lug. (askanews) – Noah Lyles vince la finale dei 100 metri ai Campionati Nazionali Statunitensi in corso all’Ichan Stadium di New York. Il campione olimpico si impone con il tempo di 9″79, sostenuto da un vento a favore di 0,8 metri al secondo, conquistando la miglior prestazione mondiale stagionale sulla distanza.
Lo sprinter americano abbassa di tre centesimi il precedente limite stagionale stabilito dal giamaicano Oblique Seville il 19 giugno a Kingston. Lyles eguaglia inoltre il proprio primato personale con cui ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, migliorando di dodici centesimi il tempo di 9″88 registrato al Golden Gala di Roma lo scorso 4 giugno.
Alle spalle del vincitore si piazzano Ronnie Baker e Kenny Bednarek, entrambi accreditati del tempo di 9″88. Completano la finale sotto il muro dei dieci secondi Christian Coleman con 9″93 e Courtney Lindsey con 9″97.
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