Carburanti, Conte: zero risposte governo, basta fischiettare

Roma, 25 lug. (askanews) – “Il Governo blocca-Italia è impegnato da settimane a litigare su legge elettorale e intercettazioni. Oppure a giocare a nascondino con le chat fra Delmastro di FdI e un prestanome del clan senese. Nel mondo reale le imprese chiedono prestiti per sopravvivere ai rincari energetici, come riporta oggi Il Sole 24 Ore. I prezzi al distributore, con il gasolio sopra i 2 euro e 10 al litro, stanno mangiando gli stipendi. Da Meloni e soci zero risposte. Nessuno pensa che si possano mettere in campo i 1000 euro con un click che Giorgia Meloni prometteva dall’opposizione. Qui servono misure serie e bisogna correre e investire per proteggere famiglie e imprese: quando prendiamo risorse da extraprofitti di banche, colossi energetici e industria delle armi? Quando dagli incassi extra dello Stato per i vari rincari e dalle folli spese per il Riarmo? Quando andiamo in Europa a pretendere investimenti massicci su una strategia di rilancio industriale ed energetica, come abbiamo fatto in pandemia col Pnrr? Bisogna risollevare il Paese e dare respiro ai cittadini. Basta fischiettare”. Lo scrive sui social il leader M5s Giuseppe Conte.