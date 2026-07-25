Da fake news a sindrome anti-Trump, il presidente contro i media alla cena dei corrispondenti

(Adnkronos) – Dalle frecciatine contro le “notizie false” alle accuse, rivolte contro molti giornalisti, di soffrire della “sindrome anti-Trump”. Così il presidente americano Donald Trump si è rivolto contro i media durante la cena della White House Correspondents’ Association, una serata dedicata a celebrare la libertà di stampa dopo che la prima edizione era stata annullata a causa di una sparatoria. Il presidente è rimasto seduto mentre i giornalisti delle testate con cui ha avuto scontri e che ha persino citato in giudizio, tra cui il New York Times, la Cnn e il Wall Street Journal, si avvicinavano per ricevere i premi.

La presidente uscente della Whca Weijia Jiang ha dichiarato che si sarebbe “rifiutata di lasciare che un atto di violenza avesse l’ultima parola”, riferendosi all’uomo armato bloccato durante la prima cena di aprile. Ma il tono è cambiato quando Trump ha lanciato frecciate contro le “notizie false” e ha accusato molti giornalisti presenti nella sala di soffrire della “sindrome anti-Trump”. Nel suo intervento, la presidente Jiang di Cbs News ha detto che l’evento tornerà l’anno prossimo sul luogo della sparatoria di aprile, il Washington Hilton.

L’agente Victor Gonzalez del Servizio Segretariato degli Stati Uniti, rimasto ferito nella sparatoria, ha ricevuto un riconoscimento da Trump per il suo operato la notte dell’accaduto. Trump si è alzato e ha stretto la mano ai premiati, tra cui un team del Wall Street Journal che ha ricevuto un premio per la copertura giornalistica dei legami di Trump con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. Prima dell’evento, molti membri del corpo stampa della Casa Bianca avevano ipotizzato che Trump, che spesso critica molti dei giornalisti seduti a pochi metri di distanza nella stanza, avrebbe rivolto un severo rimprovero ai media. Nel suo intervento, Trump si è mostrato a tratti cordiale e conciliante, affermando che “la seconda volta è sempre meglio”, scherzando e lodando i media, dicendo di rispettarne “la maggior parte”.

“Come ho detto tre mesi fa, lo spettacolo deve continuare”, ha affermato Trump, che non ha risparmiato insulti diretti a diversi giornalisti, alcuni dei quali presenti in sala. Il tono più aspro e gli attacchi personali si sono estesi anche a politici e personaggi famosi del Partito Democratico, mentre il suo discorso di un’ora prendeva di mira alcuni bersagli ben noti. Il presidente degli Stati Uniti ha inoltre esortato gli americani a rispettare la libertà di parola. “Non risolviamo le nostre divergenze con le pallottole, ma con un dibattito aperto e vigoroso”, ha detto il presidente. “E nessun perdente squilibrato con una pistola potrà mai cambiare questo. Non possiamo permettere che accada”, ha aggiunto.

Trump è apparso di buon umore durante tutto l’evento, dicendo scherzosamente ai media: “A volte penso davvero che ad alcuni di voi io non piaccia”. “In questo posto c’è davvero il più grande gruppo di persone affette dalla ‘sindrome anti-Trump’ mai riunito in una sola volta”, ha affermato il tycoon. “Penso che alcuni di voi siano stati fortunati che la nostra ultima cena sia stata interrotta. Avevo intenzione di prendermi gioco di voi”, ha aggiunto Trump. Il presidente ha poi scherzato dicendo che l’industria dell’informazione sarebbe “in bancarotta” dopo la fine del suo mandato perché “non ci sarebbe più nessuno di cui parlare”, prima di indossare un cappellino con la scritta Trump 2028 e affermare che si sarebbe candidato per un altro mandato.