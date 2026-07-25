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F1 Gp Ungheria, la griglia di partenza: Norris in pole

| 25 Luglio 2026 20:02 | 0 commenti

F1 Gp Ungheria, la griglia di partenza: Norris in pole

AdnKronos
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(Adnkronos) – La griglia di partenza del Gp di Ungheria, in programma domenica 26 luglio, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. 

Prima fila:
 

1. Lando Norris – McLaren – 1’17”207 

2. Lewis Hamilton – Ferrari – 1’17”219 

Seconda fila:
 

3. Charles Leclerc – Ferrari – 1’17”435 

4. Kimi Antonelli – Mercedes – 1’17”479 

Terza fila:
 

5. Oscar Piastri – McLaren – 1’17”684 

6. Max Verstappen – Red Bull – 1’17”725 

Quarta fila:
 

7. George Russell – Mercedes – 1’17”760 

8. Isack Hadjar – Red Bull – 1’17”856 

Quinta fila:
 

9. Arvis Lindblad – RB – 1’18”281 

10. Nico Hulkenberg – Audi – 1’18”686 

Sesta fila:
 

11. Liam Lawson – Racing Bulls 

12. Pierre Gasly – Alpine 

Settima fila:
 

13. Franco Colapinto – Alpine 

14. Gabriel Bortoleto – Audi 

Ottava fila:
 

15. Esteban Ocon – Haas F1 Team 

16. Fernando Alonso – Aston Martin 

Nona fila:
 

17. Oliver Bearman – Haas F1 Team 

18. Carlos Sainz – Williams 

Decima fila:
 

19. Alexander Albon – Williams 

20. Lance Stroll- Aston Martin 

Undicesima fila:
 

21. Valtteri Bottas – Cadillac 

22. Sergio Perez – Cadillac 

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