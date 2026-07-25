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Formula 1 Gp Ungheria, oggi le qualifiche – La diretta

| 25 Luglio 2026 18:02 | 0 commenti

Formula 1 Gp Ungheria, oggi le qualifiche – La diretta

AdnKronos
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(Adnkronos) – Sfida per la pole position nelle qualifiche del Gp d’Ungheria. Si scende in posta oggi, 25 luglio, per definire la griglia di partenza in vista della gara in programma domani per l’undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton sfidano le Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell. 

 

Il Mondiale si ferma dopo il Gp d’Ungheria. Si riparte, secondo il calendario, con il Gp dei Paesi Bassi il 23 agosto. 

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