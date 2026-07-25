Formula1, Leclerc: “Non espresso massimo potenziale”

Roma, 25 lug. (askanews) – Charles Leclerc prova a guardare al bicchiere mezzo pieno dopo aver messo a segno il terzo tempo al termine delle qualifiche del Gran Premio di Ungheria. “Oggi abbiamo vissuto diversi cambiamenti a livello di vento e non sono riuscito ad anticipare quello che sarebbe successo con il bilanciamento della mia vettura. Il feeling non era al massimo, l’avevo sentito già nel corso della FP3 e nel complesso le nostre qualifiche posso definirle confusionarie”. Il monegasco prosegue nella sua analisi: “Nella Q3 non sono riuscito a esprimere il massimo potenziale. Nel primo tentativo non sono stato perfetto nel T3, mentre nel secondo proprio non ne avevo. Questa sera dovrò lavorare tanto con la squadra per estrarre il massimo dalla mia vettura in vista di domani”.