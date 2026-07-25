Formula1, Norris il più veloce nelle FP3 in Ungheria

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Roma, 25 lug. (askanews) – È la McLaren di Lando Norris a chiudere davanti a tutti la terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio d’Ungheria. Sul tracciato dell’Hungaroring il pilota britannico ferma il cronometro sull’1’17″939, confermando la competitività della monoposto di Woking, forte anche del nuovo pacchetto di aggiornamenti aerodinamici introdotto nel weekend.
Alle spalle di Norris si piazza Lewis Hamilton con la Ferrari, staccato di poco più di un decimo, mentre Andrea Kimi Antonelli porta la Mercedes al terzo posto, a soli 12 millesimi dal sette volte campione del mondo. Quarto tempo per Charles Leclerc, distante circa tre decimi e mezzo dalla vetta, a conferma di una Ferrari che resta tra le protagoniste in vista delle qualifiche.
Più indietro l’altra McLaren di Oscar Piastri, quinto dopo aver completato solo nella mattinata il lavoro con il pacchetto completo di aggiornamenti. Sessione più complicata invece per George Russell, soltanto sesto e ancora alla ricerca del giusto bilanciamento della Mercedes.
In casa Red Bull non brillano Max Verstappen, settimo, e Isack Hadjar, ottavo, entrambi alle prese con problemi di assetto. Nono Liam Lawson con la Racing Bulls, mentre il compagno Arvid Lindblad, nonostante i problemi alla power unit riscontrati prima della sessione, riesce a scendere in pista e chiude tredicesimo.
La sessione è stata interrotta da una bandiera rossa provocata dalla Cadillac di Sergio Perez, fermatasi in pista per un problema ai freni. Segnali incoraggianti, ma ancora lontani dai vertici, per l’Aston Martin: Fernando Alonso è 17°, Lance Stroll 18°.
Le qualifiche, in programma alle 16, si annunciano particolarmente equilibrate con McLaren, Ferrari e Mercedes in lotta per la pole position prima della pausa estiva.
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